Патенты для мигрантов в Москве станут электронными

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве патенты, выдаваемые для работы мигрантам, станут электронными. Соответствующий проект приказа МВД РФ размещен на портале правовой информации.

"Ввести <...> в действие на территории города федерального значения Москвы патент в форме карты ‎с электронным носителем информации", – говорится в сообщении.

В документе указано, что на заместителя главы МВД РФ Александра Горового возложен контроль за исполнением.

Ранее сообщалось, что в России создадут единую информационную платформу учета иностранных граждан, включающую их цифровые профили. Благодаря этому мигранты смогут получать госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.