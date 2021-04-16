В МВД предостерегли нелегальных мигрантов из стран СНГ от выдворения из РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Замминистра внутренних дел России Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися на территории РФ, чтобы они не оказались выдворены из страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в России много граждан из стран СНГ находятся незаконно.

"И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", – сказал он, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

По данным МВД, на сегодняшний день в России незаконно находятся свыше 120 тысяч граждан Азербайджана, более 61 тысячи граждан Армении, 49 тысяч граждан Казахстана, более 115 тысяч граждан Киргизии, 247 тысяч граждан Таджикистана, 332 тысячи граждан Узбекистана, а также 152 тысячи граждан Украины.

Ранее в МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из РФ.

Подобные решения принимаются в отношении тех, кто привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере миграции, а также тех, кто совершал административные правонарушения в области защиты государственной границы России и обеспечения режима пребывания в РФ иностранцев. Кроме того, под ограничения подпадают и те, кто сбежал из спецучреждений для временного пребывания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал о значительном сокращении количества мигрантов на территории России за последний год. По его словам, именно мигрантов не хватает для реализации множества амбициозных проектов.

