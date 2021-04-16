В МВД предостерегли нелегальных мигрантов из стран СНГ от выдворения из РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Замминистра внутренних дел России Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися на территории РФ, чтобы они не оказались выдворены из страны. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в России много граждан из стран СНГ находятся незаконно.
"И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", – сказал он, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.
По данным МВД, на сегодняшний день в России незаконно находятся свыше 120 тысяч граждан Азербайджана, более 61 тысячи граждан Армении, 49 тысяч граждан Казахстана, более 115 тысяч граждан Киргизии, 247 тысяч граждан Таджикистана, 332 тысячи граждан Узбекистана, а также 152 тысячи граждан Украины.
Ранее в МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из РФ.
Подобные решения принимаются в отношении тех, кто привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере миграции, а также тех, кто совершал административные правонарушения в области защиты государственной границы России и обеспечения режима пребывания в РФ иностранцев. Кроме того, под ограничения подпадают и те, кто сбежал из спецучреждений для временного пребывания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал о значительном сокращении количества мигрантов на территории России за последний год. По его словам, именно мигрантов не хватает для реализации множества амбициозных проектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: