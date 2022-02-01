Орнелла Мути заявила о желании стать гражданкой России

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Итальянская актриса Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство, сообщает ТАСС.

"Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой", – сказала актриса.

Мути напомнила, что ее мама умерла в этом году, это стало бы подарком для нее. Актриса рассказала, что уже начала изучать русский язык и собирать нужные документы для получения официального статуса россиянки.

Она отметила, что чувствует любовь россиян, которая дает ей множество положительных эмоций.

25 октября прошлого года Владимир Путин присвоил российское гражданство Наталии Орейро и ее сыну. Российский паспорт они получили на церемонии в посольстве 10 ноября. Документ вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро прочла присягу на русском и испанском языках.