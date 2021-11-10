Наталия Орейро получила российский паспорт

Уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро вручили российский паспорт. Церемония прошла в посольстве РФ, сообщает РИА Новости.

Документ артистке вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро прочла присягу на русском и испанском языках.

"Спасибо, я очень рада", – сказала она по-русски.

Ранее Владимир Путин присвоил российское гражданство Наталии Орейро и ее сыну.

До этого в программе "Вечерний Ургант" она в шутку признавалась, что хотела бы стать гражданкой России. Тогда Иван Ургант назвал певицу самой русской среди иностранок.