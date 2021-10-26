В Госдуме объяснили, почему звезды получают гражданство России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Зарубежные звезды шоу-бизнеса или спорта легко получают гражданство России, поскольку их личность не требует проверок. Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов.
Он заметил, что, когда речь идет о знаменитости, проверки не нужны, человек становится "как на ладошке у всего мира". По его словам, у обычного человека прав не меньше, однако необходимо проверить, кто он на самом деле. Так он прокомментировал получение российского паспорта уругвайской певицей и актрисой Наталией Орейро.
"Что в этом плохого? Если действительно знаменитый человек, который чем-либо прославился, я не беру конкретно Орейро, заявляет о том, что хочет получить гражданство какой-то страны, это, на мой взгляд, плюс стране, о которой идет речь. Не вижу в этом ничего зазорного, когда это обсуждают в таком ключе, что как это неправильно, плохо, считаю это неверным", – сказал парламентарий.
Он подтвердил наличие проблем с получением паспорта РФ категориями граждан, считающих себя русскими и принадлежащими к России. В то же время, по его словам, сейчас процедуру упростили. Шолохов напомнил, что еще пять лет назад она была сложной и даже коррумпированной.
Накануне Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро, а также ее сыну.
Наталия Орейро получила российское гражданство
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