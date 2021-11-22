Наталия Орейро выразила желание записать дуэт с Волочковой и Бузовой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Наталия Орейро призналась, что хочет спеть дуэтом с кем-нибудь из российских исполнителей. Об этом уругвайская певица рассказала в интервью телеканалу НТВ.

Артистка отметила, что немного знакома с творчеством российских музыкантов. Когда ей показали клипы певицы Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой, она сказала, что они ей нравятся.

"Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой", – сказала она.

Также Орейро сделала комплимент Никите Джигурде: "Молодец, Никита". Кроме того, она сразу узнала режиссера Никиту Михалкова и певца Филиппа Киркорова. По ее мнению, очевидно, что последний вкладывает в творчество много усилий.

Ранее знаменитой уругвайке вручили российский паспорт. Церемония прошла в посольстве РФ в Аргентине. Документ Орейро вручил российский посол Дмитрий Феоктистов. Артистка прочла присягу на русском и испанском языках.

