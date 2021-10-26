Фото: vk.com/nataliaoreiro

Певица и актриса Наталия Орейро поблагодарила россиян после получения гражданства РФ. Об этом она написала в соцсети "ВКонтакте".

"Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче", – отметила Орейро.

Накануне Владимир Путин присвоил российское гражданство Наталии Орейро и ее сыну.

До этого в программе "Вечерний Ургант" она в шутку признавалась, что хотела бы стать гражданкой России. Тогда Иван Ургант назвал певицу "самой русской среди иностранок".

