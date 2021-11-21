Наталия Орейро привилась от коронавируса "Спутником V"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица и актриса Наталия Орейро рассказала, что привилась от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V".

"Первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". <...> [Вакцинировалась] двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", – сказала она эфире телеканала НТВ.

Актриса отметила, что в дальнейшем будет использовать для вакцинации тот же препарат.

Ранее уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро вручили российский паспорт. Церемония прошла в посольстве РФ в Аргентине. Документ артистке вручил российский посол Дмитрий Феоктистов. Орейро прочла присягу на русском и испанском языках.