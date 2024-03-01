Всемирный фестиваль молодежи стартовал в Сириусе

Фото: телеграм-канал "Ксения Разуваева (Росмолодежь)"

Всемирный фестиваль молодежи начался в Сочи, на федеральной территории Сириус. Туда в ближайшее время прибудут 20 тысяч участников из 180 стран, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что они будут заниматься проектированием "лучшего будущего всей Земли", которое основано на принципах многополярного и справедливого мира. Во всех вопросах будут помогать пять тысяч волонтеров из различных государств.

Сирийский волонтер Варинта Шайхуан рассказала, что фестиваль дарит эмоции, а также знакомства и возможность показать участникам гостеприимность России. Доброволец из Нигерии Мустафа Абдужери добавил, что на мероприятии он курирует 20 человек. С его слов, он рад увидеться и пообщаться с участниками фестиваля.

По данным газеты, среди участников есть представители новых российских регионов, для которых появился шанс не только пообщаться с ровесниками из других стран, но и рассказать правду о том, что происходило на их родине в последние 10 лет. Также каждый посетитель и участник мероприятия может поближе познакомиться с РФ, ее достижениями в науке, спорте, культуре и других сферах.

Уточняется, что Всемирный фестиваль молодежи в РФ проводится в третий раз. В Сочи приедут молодые люди от 14 до 35 лет из США, Великобритании, Германии, Франции, Индии и других стран.

Ранее сообщалось, что в московском метро начали продавать тематические билеты "Единые", приуроченные к фестивалю молодежи. Так, на билете появился фирменный знак фестиваля, а на обратной стороне – девиз праздника: "Начнем будущее вместе".

Товары "Сделано в Москве" представят на Всемирном фестивале молодежи