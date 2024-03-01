Тематические билеты "Единый" выпустили в столице ко Всемирному фестивалю молодежи

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические билеты "Единые", приуроченные ко Всемирному фестивалю молодежи, появились в продаже в столичном метро. Об этом сказано в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, на билете появился фирменный знак фестиваля, а на обратной стороне – девиз праздника: "Начнем будущее вместе". Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что приобрести соответствующие билеты можно в кассах и автоматах по продаже билетов московского метро.

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен выпустил новые брелоки "Тройка", посвященные рождению детеныша большой панды. По словам Ликсутова, их можно купить на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.



Москва 24 и Дептранс разыграют брелок с функционалом "Тройки"