Около 300 тыс человек из 190 стран прислали заявки на Всемирный фестиваль молодежи – Путин

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Порядка 300 тысяч человек из 190 стран мира прислали свои заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

"Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым", – рассказал российский лидер.

В декабре прошлого года президент РФ оценивал, что на фестиваль могут приехать представители более 180 стран. Также он ожидал, что участники из СНГ присоединятся и к предстоящим "Играм будущего" и Играм дружбы.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года.

Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума на ВДНХ