Более 400 московских волонтеров поучаствуют во Всемирном фестивале молодежи

Более 400 московских волонтеров поехали на Всемирный фестиваль молодежи. Специальный поезд отправился в Сочи с Павелецкого вокзала.

На Всемирном фестивале молодежи москвичи будут помогать в павильонах, в зонах питания, а также создадут хорошее настроение участникам. Волонтеры вернутся в столицу 10 марта таким же спецрейсом.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта в "Сириусе". Там примут участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров из различных сфер. Возраст участников от 14 до 17 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.