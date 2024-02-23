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Новости

23 февраля, 10:00

Общество

Более 400 московских волонтеров поучаствуют во Всемирном фестивале молодежи

Более 400 московских волонтеров поучаствуют во Всемирном фестивале молодежи

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Московские волонтеры отправились на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Более 400 московских волонтеров поехали на Всемирный фестиваль молодежи. Специальный поезд отправился в Сочи с Павелецкого вокзала.

На Всемирном фестивале молодежи москвичи будут помогать в павильонах, в зонах питания, а также создадут хорошее настроение участникам. Волонтеры вернутся в столицу 10 марта таким же спецрейсом.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта в "Сириусе". Там примут участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров из различных сфер. Возраст участников от 14 до 17 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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