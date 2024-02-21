Московский зоопарк объявил "Кошачью неделю" с 27 февраля по 3 марта

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке с 27 февраля по 3 марта пройдет "Кошачья неделя", приуроченная к Международному дню кошек, сообщается в телеграм-канале зоосада.

Жителей и гостей столицы приглашают на квест. Его победители смогут бесплатно попасть на финальную программу недели, которая состоится в воскресенье в 14:00. Участники игры получат маршрут с загадками, отсылающими к разным животным. Таблички с дополнительными заданиями разместят у вольеров.

На прохождение квеста потребуется 1,5–2 часа, однако, как подчеркнули в зоопарке, его можно совместить и с более долгой и неспешной прогулкой. Ответы на вопросы квеста нужно прислать до 16:00 2 марта на почту moscowzooquest@moscowzoo.ru.

Ранее жителей столицы попросили выбрать имя новому обитателю Московского зоопарка – амурскому тигру. На "Активном гражданине" пользователям предстоит отдать предпочтение одному из предложенных вариантов – Орион, Амур, Хабар, Восток. Помимо прочего, участники проекта смогут предложить свой вариант.



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