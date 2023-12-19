Путин вручил медали "Золотая Звезда" девяти героям РФ

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим, проявившим себя в ходе специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Награды из рук президента получили подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов.

По словам главы государства, бойцам приходится действовать в сложной боевой обстановке, но благодаря их настрою Россия добьется всех поставленных целей СВО. Глава государства поздравил героев РФ.

Также Путин поздравил военных с наступающим Новым годом.

Ранее Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и ВС России. Звание генерал-лейтенанта полиции получили шесть сотрудников ОВД, звание генерал-майора полиции – двадцать один сотрудник, генерал-майором внутренней службы и генерал-майором юстиции стали по одному человеку.

Звание генерал-полковника было присвоено одному военнослужащему российской армии, генерал-лейтенанта – троим, а генерал-майора – 11 военным.

Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, который разгромил бронегруппу ВСУ