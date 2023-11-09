Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам полиции и армии

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Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и ВС России. Указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что звание генерал-лейтенанта полиции получили шесть сотрудников ОВД, звание генерал-майора полиции – двадцать один сотрудник, генерал-майором внутренней службы и генерал-майором юстиции стали по одному человеку.

Звание генерал-полковника было присвоено одному военнослужащему российской армии, генерал-лейтенанта – троим, а генерал-майора – 11 военным.

До этого стало известно, что Путин присвоил звание генерал-полковника командующему подразделением "Восток" Андрею Кузьменко.

Путин поблагодарил за преданную службу героев СВО, награжденных государственными наградами. Он произнес слова благодарности, когда начал церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля.

Церемония, по его мнению, является знаком большого уважения к гражданам, внесшим колоссальный вклад в развитие России и поставившим служение Родине во главу угла всей своей жизни. Лидер государства подчеркнул, что госнаграды будут вручены большой группе участников спецоперации.

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