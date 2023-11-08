Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Восток"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему подразделением "Восток" Андрею Кузьменко. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Кроме того, президент РФ присвоил звание генерал-лейтенанта трем офицерам, а еще 11 – генерал-майора.

Также глава государства присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и ВС РФ. Так, звание генерал-лейтенанта полиции получили шесть человек, генерал-майора – 21, а генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции – по одному соответственно.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил замкомандира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя РФ. В ведомстве отметили, что ВС РФ отразили атаку превосходящих сил украинских штурмовиков на южнодонецком направлении у села Урожайного. Командир подразделения принял на себя основную тяжесть боя. В момент сражения он находился на виду у украинских бойцов и вел по ним прицельный огонь, уточнили в министерстве.

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