Шойгу представил к званию Героя РФ отбившего атаку ВСУ военного

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил замкомандира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя Российской Федерации. Об этом сообщает "Газета.ру".

В Минобороны информировали, что ВС РФ отразили атаку превосходящих сил украинских штурмовиков на южнодонецком направлении у села Урожайного. Пять российских бойцов, двое из которых получили травмы во время этого сражения, противостояли 12 штурмовикам ВСУ.

Командир подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Большой принял на себя основную тяжесть боя. В момент сражения он находился на виду у украинских бойцов и вел по ним прицельный огонь, уточнили в министерстве.

"Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин назвал героями бойцов, которые сражаются в жестких условиях во время проведения спецоперации. В ходе визита в военный госпиталь имени Вишневского в Московской области президент РФ поговорил с участниками СВО, которые на тот момент проходили лечение. Путин также предложил бойцам подумать о дальнейшем обучении по военной линии.

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