Мэр Москвы озвучил планы развития городского транспорта до 2030 года. На линиях метро и МЦД откроют почти 50 новых станций, а жители Московской области оценят обновленную тарифную систему и уменьшенные интервалы, которые позволят поездам ходить чаще в шесть раз.



Сергей Собянин отметил, что столичный городской транспорт работает безопасно, отличается доступностью и комфортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.