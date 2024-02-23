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23 февраля, 09:15

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Мэр Москвы озвучил планы развития городского транспорта до 2030 года

Мэр Москвы озвучил планы развития городского транспорта до 2030 года

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Мэр Москвы озвучил планы развития городского транспорта до 2030 года. На линиях метро и МЦД откроют почти 50 новых станций, а жители Московской области оценят обновленную тарифную систему и уменьшенные интервалы, которые позволят поездам ходить чаще в шесть раз.

Сергей Собянин отметил, что столичный городской транспорт работает безопасно, отличается доступностью и комфортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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