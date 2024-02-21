Городские службы Москвы перейдут в усиленный режим работы в праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные городские службы 22 февраля перейдут на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней, который сохранится до 25 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Под особым контролем будут находиться функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – сказал Бирюков.

Вице-мэр добавил, что в эти дни будет осуществляться круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур комплекса. Бирюков поделился, что в преддверии праздников в состоянии повышенной готовности будут находиться порядка 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

Особое внимание специалисты уделят уборке улиц и магистралей, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий, заключил заммэра.

Между тем стало известно, что в столице 19 и 20 февраля выявили новые рекорды высоты снежного покрова. Как уточнил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, накануне сугробы выросли до 64 сантиметров. Прежний рекорд составлял 61 сантиметр, его зафиксировали в 1902 году, добавил он.

В свою очередь, в столичном Дептрансе предупредили, что накануне праздничных выходных автомобильных поездок по Москве станет больше. Прогнозируются локальные затруднения на некоторых участках в центре – особенно рядом с крупными ТЦ, кафе и ресторанами.

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