Экстремальная аномалия: станет ли лето-2024 в РФ самым жарким за всю историю наблюдений

Предстоящий летний сезон на территории РФ рискует стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на синоптиков. Отмечается, что температура в Москве якобы может подниматься до 35 градусов. Спрашиваем эксперта, стоит ли доверять подобным прогнозам.



Жаркий прогноз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июнь 2024 года в России может оказаться на 7 градусов выше климатической нормы, а лето в целом – самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщили СМИ. Высокие температуры до 35 градусов якобы ожидаются в Москве, Калуге, Калининграде и Твери. Помимо того, рекордные показатели прогнозируются в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, а также в ряде других регионов. Отмечается, что это связано с явлением Эль-Ниньо.



Эль-Ниньо представляет собой повышение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Явление оказывает влияние на климатические условия на Земле и, как правило, длится от 9 до 12 месяцев. В среднем оно регистрируется каждые 2–7 лет. В последний раз феномен был зафиксирован прошлым летом. По

Феноменпредставляет собой повышение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Явление оказывает влияние на климатические условия на Земле и, как правило, длится от 9 до 12 месяцев. В среднем оно регистрируется каждые 2–7 лет. В последний раз феномен был зафиксирован прошлым летом. По прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, влияние Эль-Ниньо может продлиться до апреля 2024 года.

Ранее зарубежные специалисты допустили, что 2024 год может получить статус самого жаркого за всю историю наблюдений в том числе из-за Эль-Ниньо. Такой шанс не исключил и климатолог Алексей Кокорин.





Алексей Кокорин климатолог Сложно сказать, может быть, и действительно 2024-й станет самым жарким. Эль-Ниньо началось в начале лета 2023 года. Если оно продлится полтора-два года, то завершится в середине 2025-го. Это значит, если 2024 год целиком подпадает под Эль-Ниньо, то, может быть, он и будет самым теплым.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд счел преждевременным прогноз о рекорде глобальной температуры в этом году. По его словам, более понятная ситуация будет наблюдаться, когда завершится действие Эль-Ниньо, то есть после апреля.





Примечательно, что в мае прошлого года в СМИ также распространился прогноз об экстремальной летней жаре в России. Сообщалось, что якобы по всей стране столбики термометра перешагнут отметку в 40 градусов. Летнему сезону-2023 пророчили звание самого жаркого за последние полтора века. Однако синоптики опровергли эту информацию.

"Это просто вымысел"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам не стоит доверять прогнозу о 35-градусной жаре в городе предстоящим летом. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что к такого рода прогнозам относится скептически. "Это просто вымысел. Полный абсурд – говорить с такой заблаговременностью и уверенностью о конкретной цифре по температуре", – подчеркнула она.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Специалисты, которые занимаются долгосрочными прогнозами, не делают их столь заблаговременно и с такой уверенностью по температурному режиму.

"Может быть, в целом по всему Северному полушарию у нас весь летний сезон и будет теплее, чем обычно. Есть так называемый эффект Эль-Ниньо. За счет него выбрасывается определенное количество тепла в атмосферу. И в некоторых районах бывает теплее, чем обычно. Но это очень локально, совершенно нельзя распространять прогноз на все территории огульно", – заключила метеоролог.

Ранее жителям центральной части РФ посоветовали не ждать раннего прихода весны. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такое событие маловероятно. Он также напомнил, что в марте в России продолжается метеорологическая зима.

