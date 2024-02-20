Экстремальная аномалия: станет ли лето-2024 в РФ самым жарким за всю историю наблюдений

Предстоящий летний сезон на территории РФ рискует стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на синоптиков. Отмечается, что температура в Москве якобы может подниматься до 35 градусов. Спрашиваем эксперта, стоит ли доверять подобным прогнозам.
Жаркий прогноз
Июнь 2024 года в России может оказаться на 7 градусов выше климатической нормы, а лето в целом – самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщили СМИ. Высокие температуры до 35 градусов якобы ожидаются в Москве, Калуге, Калининграде и Твери. Помимо того, рекордные показатели прогнозируются в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, а также в ряде других регионов. Отмечается, что это связано с явлением Эль-Ниньо.
Ранее зарубежные специалисты допустили, что 2024 год может получить статус самого жаркого за всю историю наблюдений в том числе из-за Эль-Ниньо. Такой шанс не исключил и климатолог Алексей Кокорин.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд счел преждевременным прогноз о рекорде глобальной температуры в этом году. По его словам, более понятная ситуация будет наблюдаться, когда завершится действие Эль-Ниньо, то есть после апреля.
"Это просто вымысел"
Москвичам не стоит доверять прогнозу о 35-градусной жаре в городе предстоящим летом. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что к такого рода прогнозам относится скептически. "Это просто вымысел. Полный абсурд – говорить с такой заблаговременностью и уверенностью о конкретной цифре по температуре", – подчеркнула она.
"Может быть, в целом по всему Северному полушарию у нас весь летний сезон и будет теплее, чем обычно. Есть так называемый эффект Эль-Ниньо. За счет него выбрасывается определенное количество тепла в атмосферу. И в некоторых районах бывает теплее, чем обычно. Но это очень локально, совершенно нельзя распространять прогноз на все территории огульно", – заключила метеоролог.
Ранее жителям центральной части РФ посоветовали не ждать раннего прихода весны. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такое событие маловероятно. Он также напомнил, что в марте в России продолжается метеорологическая зима.
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