Синоптик рассказала, ожидается ли в Москве самое жаркое за полтора века лето

В СМИ появилась информация, что лето 2023 года на территории РФ может выдаться самым жарким за последние полтора века. Отмечается, что столбики термометров якобы поднимутся выше 40 градусов. В том числе с погодной аномалией, предположительно, столкнутся и москвичи. Рассказываем подробности и выясняем, стоит ли доверять подобным прогнозам.



Страна-курорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ на протяжении всех трех месяцев лета 2023 года ожидается экстремальная жара, сообщают СМИ. Предположительно, во всех регионах, в том числе и в столице, температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов. Таким образом, летний сезон этого года якобы претендует на звание самого жаркого за последние 150 лет.

Ранее специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин спрогнозировал, что предстоящее лето войдет в топ-10 самых теплых за историю метеонаблюдений, пишет "Лента.ру".





Михаил Юлкин специалист по вопросам изменения климата Волны жары, которые бушевали в прошлом году в Европе, тогда миновали в значительной степени Центральную Россию. Но они могут все-таки добежать до нас, тогда мало не покажется. Если прогнозы метеорологов склоняются к тому, что будет дополнительный выброс тепла в Атлантике, тогда у нас будет жарко.

Юлкин добавил, что в связи с глобальным потеплением каждый следующий летний сезон по температуре может превышать показатели минувшего года. Однако существуют и факторы, способные этому помешать. По словам климатолога, последние два-три года летом в Центральной России было не очень жарко из-за холодного потока воздуха с Тихого океана. "Все ожидают, что этот феномен закончится, потому что три года подряд – это странно", – подытожил эксперт.



Жара отменяется?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в этом году, по прогнозам, в европейской части России летние месяцы действительно ожидаются с положительной аномалией по температуре воздуха.

"Что касается 40-градусной жары, я не знаю, откуда взяли такую оценку температурного режима. Считаю, что с такой заблаговременностью сказать, что будет такая жара, – это на уровне авантюризма", – подчеркнула синоптик.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В соответствии с климатической тенденцией лето будет теплее. Но о том, что это будет экстремально жаркое лето, что с такой высокой температурой, я не берусь сказать... К таким прогнозам надо относиться очень осторожно.

Также, по словам Поздняковой, пока нельзя говорить об экстремальных температурных значениях предстоящим летом непосредственно в Московском регионе. "Все прогнозы носят предварительный характер. Может быть, отдельные дни будут в столице очень жаркими", – добавила она.

Сообщения о самом жарком лете в РФ за последние 150 лет опроверг и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Проанализировав ситуацию, можно утверждать, что это ложная, недостоверная, сфальсифицированная информация с целью намеренно ввести в заблуждение. То есть дезинформация. Указанные данные не соответствуют ни одному долгосрочному прогнозу погоды", – заявил он.

По оценкам Тишковца, в центральной части РФ предстоящее лето по температуре ожидается всего на 1,5–2 градуса выше нормы по климату.

