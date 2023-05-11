Высокий уровень пожарной опасности ожидается в 12 регионах РФ в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в 12 регионах России в ближайшие дни прогнозируются крайне высокие риски возникновения пожаров. Об этом со ссылкой на синоптика сообщает ТАСС.

Так, по словам Вильфанда, пятый класс пожароопасности ожидается в Удмуртии, Татарстане, Оренбургской, Тюменской, Самарской, Курганской, Омской, Томской, Иркутской, Челябинской областях, а также в Алтайском крае и на юге Свердловской области.

Тем не менее на данный момент угроз для возникновения природных пожаров в этих регионах пока нет, добавил Вильфанд. Он подчеркнул, что природных пожаров в принципе не бывает в начале мая, поскольку их период приходится на июнь и июль, когда земля иссушена, а мох и торфяники обезвожены из-за жары.

"Сейчас такие классы говорят о том, что, если человек в результате небрежности или умысла создаст условия для пожара, природа будет способствовать его распространению", – объяснил синоптик.

Ранее в МЧС России сообщили, что лесные пожары больше не представляют угрозы для населенных пунктов в Свердловской и Тюменской областях. В ведомстве также заявили о ликвидации пожаров Курганской области, отметив, что они также больше не угрожают населенным пунктам.

До этого глава Рослесхоза Иван Сотников рассказал, что семь регионов России не готовы к сезону пожаров. Изменить ситуацию они должны до 15 мая.

Пожары, несущие угрозу населенным пунктам Курганской области, потушили