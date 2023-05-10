В трех регионах Урала ликвидировали природные пожары, угрожавшие населенным пунктам

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

В Курганской, Свердловской и Тюменской областях потушили пожары, угрожавшие близлежащим населенным пунктам. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Все ландшафтные пожары, ранее угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы", – говорится в сообщении ведомства.

Помощь в тушении ландшафтных возгораний сотрудникам Авиалесоохраны оказывали специалисты МЧС РФ.

До этого в Свердловской области было возбуждено более 20 уголовных дел по факту лесных пожаров в регионе. Помимо этого, было составлено 205 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности.

Ситуация с возгораниями оценивалась как критическая. Процесс тушения пожаров осложнялся сухой погодой и сильным ветром.



Площадь природных пожаров в Тюменской области увеличилась до 6 тыс гектаров