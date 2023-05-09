Число погибших при пожарах в Курганской области возросло до 21 – СМИ

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Количество погибших в результате пожаров в Курганской области увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Количество погибших может увеличиться", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось о гибели одного человека при тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр Нижнетавдинского района Тюменской области. Жертвой ЧП стал 49-летний местный житель Анатолий А. Еще двое человек пострадали. Одного из них госпитализировали.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что ландшафтные и лесные пожары не угрожают населенным пунктам Курганской области. По его словам, в настоящее время специалисты смогли остановить распространение огня на более 10 тысяч жилых домов в 6 населенных пунктах.

3 мая глава региона Вадим Шумков заявил, что порядка 80% природных пожаров, которые охватили сразу несколько населенных пунктов в Курганской области, пришли с соседних территорий.

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