14:04Регионы
Глава Курганской области заявил, что почти 80% пожаров пришли с соседних территорий
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Около 80% природных пожаров, охвативших сразу несколько населенных пунктов в Курганской области, пришли с соседних территорий, рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем официальном телеграм-канале.
"До 78% пожаров в этом году пришло с сопредельных территорий, включая военное лесничество (в Свердловской области. – Прим. ред.). Сейчас идет пал травы со стороны Казахстана. На этом фоне практически каждый день ловят доморощенных поджигателей", – говорится в его публикации.
Глава области обратился к местному населению с просьбой ничего не поджигать. Шумков предупредил, что в регионе установилась сухая и ветряная погода, которая способствует быстрому распространению огня.
27 апреля в деревне Логоушке в Курганской области загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Впоследствии площадь возгорания увеличилась. Количество горящих строений дошло до 100.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности. Масштабные пожары, возникшие в ряде населенных пунктов региона, повлекли значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. В результате ЧП в деревне Логоушке погибла женщина.
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