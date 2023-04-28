Пожар в селе Юрахлы Курганской области полностью ликвидирован – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание в населенном пункте Юрахлы Курганской области удалось полностью ликвидировать, сообщило МЧС РФ.

До этого губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что пожар в деревне Корнилово произошел из-за ветра, который перенес пламя из Юрахлы.

"Пожар в селе Юрахлы Курганской области полностью ликвидирован", – передает РИА Новости сообщение спасателей.

Ранее стало известно, что восемь зданий загорелись в Корнилово. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Площадь ландшафтного пожара составила 150 гектаров.

Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в деревне Логоушке Курганской области. Масштабные пожары, возникшие в ряде населенных пунктов региона, повлекли значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. В результате ЧП в деревне Логоушке Кетовского района погибла женщина.



В Курганской области потушили 14 из 25 возгораний за сутки