Режим ЧС объявили на территории Кургана из-за пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Режим чрезвычайной ситуации объявили на территории Кургана и Кетовского округа Курганской области в связи с пожарами. Об этом в своем телеграм-канале заявила заместитель губернатора региона Оксана Куташи.

"На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства", – подчеркнула она.

По данным пресс-службы МЧС РФ, площадь пожара в микрорайоне Утяг составляет 20 гектаров. К тушению пожара привлечен самолет Ил-76 МЧС РФ, вертолет Ми-8 МЧС и пожарный поезд, а также свыше 180 человек и 46 единиц техники.

"На данный момент вертолетом осуществлено 10 сбросов воды объемом 30 тонн", – указало ведомство, добавив, что в результате ЧП погиб один человек.

Ранее сообщалось, что на станции Логоушка в Курганской области загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Жителей деревни эвакуировали. На территорию происшествия также был отправлен пожарный поезд.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. Число горящих жилых домов увеличилось до 20. Кроме того, сообщалось, что огнем охвачена сухая растительность на площади 80 гектаров.

Площадь горения травы под Курганом выросла до 80 гектаров