16:53Происшествия
Двоих подозреваемых по делу о пожаре в поселке Сосьва задержали на Урале
Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловск"
Двое подозреваемых были задержаны в ходе расследования обстоятельств пожаров в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом Следственный комитет России сообщил на своем официальном сайте.
В причастности к пожарам подозреваются местные жители, одним из которых является начальник местной пилорамы, ему 29 лет. Вторым подозреваемым стал 40-летний специалист по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО.
"Возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", – отмечается в заявлении правоохранителей.
Ранее уже были возбуждены два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
25 апреля в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь там охватывал 21 дом. Позже в этот же день появилась информация о возгораниях в других населенных пунктах этого региона. Самый крупный пожар вспыхнул в поселке Сосьва, в результате которого погибли два человека.
После прошедших пожаров сгорели около 180 строений, 659 человек лишились жилья, среди них – 148 детей.
Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва возросло до двух
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