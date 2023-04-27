Двоих подозреваемых по делу о пожаре в поселке Сосьва задержали на Урале

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловск"

Двое подозреваемых были задержаны в ходе расследования обстоятельств пожаров в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом Следственный комитет России сообщил на своем официальном сайте.

В причастности к пожарам подозреваются местные жители, одним из которых является начальник местной пилорамы, ему 29 лет. Вторым подозреваемым стал 40-летний специалист по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО.

"Возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", – отмечается в заявлении правоохранителей.

Ранее уже были возбуждены два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности и о халатности.

25 апреля в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь там охватывал 21 дом. Позже в этот же день появилась информация о возгораниях в других населенных пунктах этого региона. Самый крупный пожар вспыхнул в поселке Сосьва, в результате которого погибли два человека.

После прошедших пожаров сгорели около 180 строений, 659 человек лишились жилья, среди них – 148 детей.



Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва возросло до двух