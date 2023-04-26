Все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме Сосьвы, ликвидированы – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Все пожары в населенных пунктах на территории Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В самой Сосьве возгорание пока только локализовали. Остановить распространение огня удалось на площади 9 тысяч квадратных метров.

В остальных поселках огонь полностью потушили. Там в настоящее время идет проливка и разборка сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. На месте ликвидированных пожаров работают дознаватели МЧС и сотрудники следственных органов.

25 апреля в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь там охватывал 21 дом. Позже в этот же день появилась информация о возгораниях в поселке Сосьва, где горело около 50 строений, а также в населенных пунктах Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс.

В результате за последние сутки там сгорели около 180 строений, включая 134 жилых дома. 659 человек лишились жилья, среди них – 148 детей. Самый крупный пожар вспыхнул в поселке Сосьва. В результате происшествия погиб человек. Его тело обнаружили в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнем домов.

Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложить 2 мая о принятых мерах помощи пострадавшим при пожаре в регионе.