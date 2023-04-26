Пожар в уральском поселке Таежном ликвидировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар в поселке Таежном в Свердловской области ликвидировали, сообщает ТАСС.

Огонь потушили на площади 2,7 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что два уголовных дела возбудили в Свердловской области по факту пожара в поселке Сосьва. Дела расследуются по факту халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период, и причинения смерти по неосторожности.

В результате происшествия погиб человек. Его тело обнаружили в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнем домов. Всего огонь уничтожил около 90 жилых домов. Также пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН.

В населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс сгорели 178 строений, включая 134 жилых дома. В итоге 659 человек лишились жилья, среди них 148 детей.