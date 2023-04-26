Открытое горение на деревообрабатывающем предприятии в Приморье ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС ПРИМОРЬЕ"

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края на площади около 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю в своем официальном телеграм-канале.

"В 06:10 по местному времени (23:10 по Москве – Прим. ред.) открытое горение ликвидировано на площади около 12 тысяч квадратных метров. Работы по тушению продолжаются, проводится разборка и проливка конструкций", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в городе Лесозаводске Приморского края вспыхнул крупный пожар. Сообщения о пожаре поступили в часть около 07:00 по московскому времени.

Спасатели организовали наращивание сил и средств, к тушению были привлечены два пожарных поезда. Из здания эвакуировали 20 человек.

Позже пожарным удалось остановить распространение огня на площади 12 тысяч квадратных метров. Пламя от пожара на предприятии перекинулось на нежилое строение, однако пожарные оперативно потушили огонь.