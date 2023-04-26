Число погибших при пожаре в поселке Сосьва на Урале увеличилось до двух

Фото: vk.com/skr.sverdlovsk

Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области увеличилось до двух. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале управления Следственного комитета по региону.

"Сегодня вечером в ходе поисковых мероприятий в одном из домов на улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека – предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей", – говорится в публикации.

Следователи продолжают работу по выяснению обстоятельств пожара в населенном пункте. Специалисты проводят осмотр места происшествия с применением криминалистической техники. Кроме того, правоохранители опрашивают свидетелей и пострадавших, а также изучают документацию по пожарной безопасности. Также запланировано проведение ряда экспертиз.

Ранее возбужденные уголовные дела были приняты к производству отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Накануне в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь там охватывал 21 дом. Позже в этот же день появилась информация о возгораниях в поселке Сосьва, где горело около 50 строений, и других населенных пунктах области.

За последние сутки сгорели около 180 строений, включая 134 жилых дома. 659 человек лишились жилья, среди них – 148 детей. Самый крупный пожар вспыхнул в поселке Сосьва. В результате происшествия погиб человек. Его тело обнаружили в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнем домов. Было возбуждено два уголовных дела по факту халатности должностных лиц.

