Свердловские власти выделят 95 млн рублей жителям пострадавшей при пожаре Сосьвы

Фото: ТАСС/Пресс-служба Росгвардии

Власти Свердловской области выделят порядка 95 миллионов рублей для выплат жителям поселка Сосьва, пострадавшего в результате пожара, сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

25 апреля в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь там охватывал 21 дом. Позже в этот же день появилась информация о возгораниях в других населенных пунктах этого региона. Самый крупный пожар вспыхнул в поселке Сосьва, в результате которого погибли два человека.

После прошедших пожаров сгорели около 180 строений, 659 человек лишились жилья, среди них – 148 детей.

Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложить 2 мая о принятых мерах помощи пострадавшим при пожаре в регионе.