Жительница сгоревшего поселка Сосьвы рассказала о пожаре

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Огонь подобрался к поселку с двух частных пилорам, рассказала RT жительница Сосьвы Наталья Чернышова.

"Меня обдавало жаром, как на сковородке. Соседнее жилище уже полыхало. Сначала я думала, что это дом дочери и я ее потеряла. В итоге мы отстояли его. Зять сел на трактор и начал сдвигать в сторону все, что горело рядом", – поделилась впечатлениями Чернышова.

По словам женщины, она оказалась в эпицентре пожара. Вокруг поселка горел лес, поэтому жителям было трудно дышать. Чернышева также отметила, что в результате пожара сотни людей остались без домов.

Ранее в поселке Сосьва Свердловской области случился пожар. Возгорание удалось локализовать на площади 9 тысяч квадратных метров. В борьбе с огнем задействовали 120 человек и 33 единицы техники. Известно, что в результате пожара погиб один человек.

В связи с происшествием возбуждены два уголовных дела по факту халатности со стороны должностных лиц. Следственный комитет считает, что чиновники не приняли необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности.