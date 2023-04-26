Новости регионов: пожар произошел на лесоперерабатывающем предприятии в Приморском крае

Более 10 часов тушили сильный пожар в Приморском крае. Там загорелся один из цехов лесоперерабатывающего предприятия. Возгорание началось с крыши, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по зданию и перекинулось на соседнее. На момент локализации огонь охватил площадь в 12 тысяч квадратных метров. 20 сотрудников, находившихся в этот момент на территории, успели выйти самостоятельно. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали жителей семи стоящих рядом домов. Пострадавших нет. На предприятии проводят проверку и выясняют, что стало причиной возгорания.

А в Костромской области пожарные продолжают тушить горящие торфяники. Огонь уже распространился на площади более 65 гектаров. По оценке специалистов, причиной возгорания стал плохо затушенный костер. Чтобы не допустить угрозы находящемуся рядом селу, пожарные вырубают просеки и прокладывают минерализованные полосы. В ближайшее время в регионе начнутся дожди. Сотрудники МЧС надеются, что это поможет справиться с пожаром.

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