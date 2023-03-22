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Происшествия

В Дагестане выявили типографию, где в год печатали свыше 1 млрд фальшивых рублей

В Дагестане выявили типографию, где в год печатали свыше 1 млрд фальшивых рублей

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ФСБ совместно с МВД поймали в Дагестане группу фальшивомонетчиков. Злоумышленники печатали купюры номиналом в пять тысяч рублей. В общей сложности их подпольная типография в год выпускала по одному миллиарду рублей. Освоив выпуск рублей, они перешли на доллары.

В группировку также входили люди, которые вывозили и сбывали крупные партии поддельных банкнот в разных регионах. Члены преступного сообщества жили не только в Дагестане, но и в Ростовской области, Ингушетии и Чеченской Республике. Везде прошли обыски и возбуждены уголовные дела.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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