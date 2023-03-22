Собянин: среднее время подачи такси в Москве составляет 4 минуты

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Международный день таксиста Сергей Собянин рассказал о поддержке таксомоторной отрасли в Москве.

По словам мэра, такси в столице перевозят каждый день свыше 1,6 миллиона пассажиров.

"Москва – один из немногих городов мира, где среднее время подачи такси составляет всего четыре минуты. Каждый день на дороги Московского региона выезжает 157 тысяч автомобилей", – написал он в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что в московских такси пассажиров перевозят только водители с подтвержденным стажем и необходимыми документами.

Кроме того, власти города заботятся о том, чтобы поездки были комфортными и безопасными. Они помогают перевозчикам обновлять транспортные средства. Так, было выделено 1,8 миллиарда рублей на покупку больше 70 тысяч машин за 11 лет. В 2023 году на эти цели предусмотрено 225 миллионов рублей.

В заключение Собянин поздравил всех сотрудников таксомоторной отрасли с профессиональным праздником.

Ранее стало известно, что "Яндекс Такси" удвоит чаевые для водителей в Международный день таксиста, который отмечается 22 марта. Пресс-служба компании добавила, что это традиция сервиса на протяжении последних нескольких лет.

Так, в прошлом году 22 марта пользователи оставили на чай в два раза больше по сравнению с другими вторниками марта. Таким образом, вместе с удвоением от сервиса водители год назад получили почти в четыре раза больше чаевых, отметили в компании.



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