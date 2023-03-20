Собянин: столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку 1 тысячи электробусов в 2023–2024 годах.

"Мы продолжаем развитие экологичного транспорта и закупаем современные электробусы российского производства у ПАО "КамАЗ". В ближайшее время подпишем еще один контракт на 200 электробусов с "Группой ГАЗ", – сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что в настоящее время в Москве курсируют 1 055 электробусов по 79 маршрутам. К концу 2024 года электробусов в городе станет в два раза больше.

По словам Собянина, в 2023 году планируется установить порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и открыть второй в столице и России электробусный парк в Митине. А также в этом году власти намерены запустить еще 29 маршрутов электробусов.

"С 2022 года в Москву поставляют электробусы улучшенной комплектации: (они) могут проехать около 80 километров на одном заряде, в салонах установлены электрические отопители, увеличен передний маршрутоуказатель, номер отображается ярче и лучше виден издалека, напольное покрытие в салоне более износостойкое", – рассказал мэр.

Он также отметил, что в салонах электробусов улучшенной комплектации устанавливается адаптивная система освещения.

В настоящее время такие электробусы курсируют по маршрутам м17 в ЗАО, 53 – в СВАО и 17, 871, 873, 874к, 101 – в ТиНАО, заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что сервисный центр по обслуживанию автобусов и электробусов построят в ТиНАО.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, для возведения сервисного центра будет предоставлен земельный участок площадью 14 гектаров. Она отметила, что данное решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии, которую возглавляет Сергей Собянин.



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