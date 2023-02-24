Высокотехнологичный электробусный парк откроется в Митине

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном районе Митино на северо-западе Москвы планируют открыть высокотехнологичный электробусный парк. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Он рассчитан на 210 машиномест, будет обслуживать почти 30 маршрутов. На территории установят больше 200 зарядных постов", – приводят слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Электробусы парка будут обслуживать маршруты в Северо-Западном и Северном административных округах Москвы.

Благодаря открытию электробусного парка в городе появятся 550 новых рабочих мест. Для сотрудников создадут комфортные условия: обустроят зал для приемов пищи, комнаты отдыха и пространство для занятий спортом.

Еще одним преимуществом нового парка станет снижение затрат на обслуживание транспорта из-за сокращения нулевых пробегов электробусов. Помимо этого, электробусы снизят уровень негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве соберут порядка 1,3 остановочных павильонов нового типа. У новых остановочных павильонов будет больше крыша. Также они оборудованы лавками и USB-разъемами для зарядки гаджетов.



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