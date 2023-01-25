В Мосгортрансе назвали пять самых популярных маршрутов электробусов в 2022 году

Фото: Москва24/Никита Симонов

Пять самых популярных электробусных маршрутов столицы в 2022 году перевезли более 24,6 миллиона горожан. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Мосгортранса.

По данным ведомства, самым популярным в 2022 году стал маршрут м16. По нему электробусы курсируют от метро "Озерная" до метро "Октябрьская". За прошедший год по маршруту м16 были перевезены более 6 586 000 пассажиров. На втором месте находится маршрут № 637. По нему электробусы следуют от станции метро "Бибирево" до "Владыкина". В 2022 году им воспользовались более 4 679 000 пассажиров.

На третьем месте стоит маршрут м17. Он пролегает от метро "Озерная" до Киевского вокзала. В 2022 году по этому маршруту были перевезены более 4 661 000 пассажиров. На четвертом месте находится маршрут т83. По нему электробусы следуют от Уссурийской улицы до метро "Преображенская площадь". В прошлом году им воспользовались более 4 367 000 пассажиров.

На пятом месте оказался маршрут т73, который пролегает от 6-го микрорайона Бибирева до ВДНХ (главный вход). В прошлом году по нему были перевезены более 4 303 000 пассажиров.





пресс-служба Мосгортранса На сегодняшний день в столице работает 79 маршрутов электробусов. Практически все округа столицы обеспечены экологически чистым наземным транспортом. В 2022 году открылся электробусный парк "Красная Пахра" – первый в России и крупнейший в Европе. Это позволило впервые запустить наземный электротранспорт на территории ТиНАО.

Кроме того, парки Мосгортранса в прошлом году пополнили новые электробусы улучшенной поставки.

"У них увеличенный запас хода до 90 километров, а также полностью электрический отопитель. Это означает, что воздействие на окружающую среду у таких электробусов сведено к минимуму. Встретить новые машины можно на маршрутах в ТиНАО, а также на маршрутах м17 в ЗАО и 53 – в СВАО", – заключили в Мосгортрансе.

Ранее сообщалось, что в 2022 году за счет сервиса бесплатных пересадок пассажирам московского наземного транспорта удалось сэкономить более 161 миллиона рублей. Об этом рассказал руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов. По его словам, пассажиры совершили за прошедший год свыше 6,7 миллиона таких пересадок.



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