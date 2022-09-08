Самой популярной станцией МЦК за шесть лет работы стала Нижегородская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самой популярной станцией Московского центрального кольца по итогам шести лет работы стала Нижегородская. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Уже скоро мы отпразднуем шестой день рождения МЦК – пора подводить первые итоги. Самой популярной станцией за шестой год работы МЦК стала Нижегородская – в будни ее поток достигал в среднем более 47 тысяч пассажиров", – говорится в сообщении.

Кроме того, Нижегородская стала лидером среди станций МЦК по росту пассажиропотока – с момента запуска ей стали пользоваться почти в четыре раза больше. Также лидирующие позиции по данному показателю заняли станции Стрешнево (в 3,7 раза) и Ростокино (в 2,5 раза).

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столичные власти продолжат работать над совершенствованием МЦК, чтобы обеспечить максимальную быстроту и комфорт поездок.

"Почти 6 лет назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили Московское центральное кольцо. Тогда никто и предположить не мог, что новый вид транспорта станет таким популярным – сегодня в среднем в сутки на МЦК совершается более 550 тысяч поездок. Особенно востребованы станции с удобными пересадками на метро и МЦД", – добавил он.

Ранее Ликсутов сообщил, что с момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры совершили свыше 164 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК, сэкономив 7 миллиардов рублей.

Заммэра добавил, что до конца 2022 года планируется открыть еще одну пересадочную станцию – Марьина Роща МЦД-2. На ней пассажиры смогут совершать переход на Люблинско-Дмитровскую линию метро.

