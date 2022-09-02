Более 164 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК совершили пассажиры МЦД со дня запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры совершили свыше 164 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК, сэкономив 7 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Сейчас на первых двух диаметрах 22 пересадочные станции, с запуском всех пяти маршрутов количество таких пересадочных станций вырастет до 67, значит, возможностей для построения мультимодальных поездок станет еще больше", – отметил он.
Заммэра добавил, что до конца 2022 года планируется открыть еще одну пересадочную станцию – "Марьина Роща" МЦД-2. На ней пассажиры смогут совершать переход на Люблинско-Дмитровскую линию метро, а в будущем – на Большую кольцевую линию (БКЛ) и МЦД-4.
По словам Ликсутова, экономия пассажиров МЦД-1 и МЦД-2 при поездках по Москве составляет до 50%, по Подмосковью – до 75%.
Ранее Ликсутов рассказал, что в Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра. Ожидается, что после запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневно достигать порядка 600 тысяч человек. Это примерно 181 миллион пассажиров в год. Между тем по итогам прошлого года первый и второй диаметры суммарно перевезли только 171 миллион человек.
Как пояснил глава Дептранса, самым сложным в подготовке проекта нового диаметра оказалось соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Тем не менее решение этого вопроса позволит до 30% сократить время в пути для пассажиров указанных железнодорожных направлений.
Москвичам предложили ознакомиться со схемами метро и МЦД до конца 2030 года
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