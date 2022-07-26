Дополнительную платформу на станции Минская МЦД-4 построят к концу года

09:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство дополнительной пассажирской платформы и второй части распределительного зала станции Минская на МЦД-4 завершится до конца года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что в апреле открыли входной вестибюль, соединяющий железнодорожную станцию и станцию метро навесом, а также часть распределительного зала и одну пассажирскую платформу. Работы на станции продолжаются, и сейчас реализуется вторая очередь проекта.
Бочкарев рассказал, что в рамках второго этапа откроют оставшуюся часть распределительного зала и вторую пассажирскую платформу с навесом. Работы завершены на 77%. Полностью завершить строительные работы планируется до конца текущего года.
МЦД-4 образуют за счет соединения двух направлений железной дороги – Киевского и Горьковского. Открытие четвертого маршрута Московских центральных диаметров улучшит транспортное обслуживание 23 районов города с населением более 2,5 миллиона человек.
Ожидается, что Москва станет ближе для жителей Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других близлежащих населенных пунктов. Общая протяженность будущего МЦД-4 составит 86 километров.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра. Ожидается, что после запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневного достигать порядка 600 тысяч человек. Это примерно 181 миллион пассажиров в год. Между тем по итогам прошлого года первый и второй диаметры суммарно перевезли только 171 миллион человек.
Как пояснил глава Дептранса, самым сложным в подготовке проекта нового диаметра оказалось соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Тем не менее решение этого вопроса позволит до 30% сократить время в пути для пассажиров указанных железнодорожных направлений.
"Это наш город": 23 станции строятся и реконструируются на четырех маршрутах МЦД
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