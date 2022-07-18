Инфраструктуру станции Лесной Городок МЦД-4 интегрируют в транспортную систему столицы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Железнодорожную инфраструктуру будущей станции Лесной Городок четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) интегрируют в транспортную систему столицы. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Строительство новой инфраструктуры станции Лесной Городок будущего МЦД-4, которое ведется в рамках развития Киевского направления МЖД, призвано полностью интегрировать железную дорогу в городскую среду, сделать ее более комфортной и безопасной для жителей и пассажиров", – говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что в настоящее время ведутся отделочные работы в пешеходном тоннеле, который соединит две стороны улицы Железнодорожной и обеспечит выход на платформы.

В вестибюле разместят кассы, турникеты, лифты и эскалаторы.

В пресс-службе добавили, что специалисты также завершают строительство крытого пешеходного моста со стеклянными фасадами. Мост соединит улицу Вокзальную и деревню Осоргино. Переход позволит горожанам безопасно пересекать оживленный участок железной дороги.

"Строящаяся инфраструктура заменит одноуровневые пешеходные переходы через пути", – отметили в МЖД.

Кроме того, на станции Лесной Городок возвели две новые островные платформы, оборудованные навесом на всю длину. Параллельно ведутся работы по благоустройству территории возле станции. Завершить работы планируют в текущем году.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра. Ожидается, что после запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневного достигать порядка 600 тысяч человек. Это примерно 181 миллион пассажиров в год. Между тем по итогам прошлого года первый и второй диаметры суммарно перевезли только 171 миллион человек.

Как пояснил глава Дептранса, самым сложным в подготовке проекта нового диаметра оказалось соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Тем не менее решение этого вопроса позволит до 30% сократить время в пути для пассажиров указанных железнодорожных направлений.

