Пассажиры транспорта Москвы сэкономили более 160 млн руб благодаря бесплатным пересадкам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиры наземного транспорта в Москве сэкономили более 161 миллиона рублей благодаря сервису бесплатных пересадок в 2022 году, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что Сергей Собянин поставил задачу усовершенствовать пассажирские сервисы, чтобы сделать поездки еще удобнее. Он рассказал, что бесплатные пересадки на наземном транспорте запустили в сентябре 2021 года, а в 2022 году такая возможность появилась в рамках одного маршрута.

"Полезный сервис быстро стал востребованным – за 2022 год пассажиры совершили более 6,7 миллиона таких пересадок. Это позволило им сэкономить более 161 миллиона рублей", – подчеркнул заммэра

Чаще всего пассажиры бесплатно пересаживались на автобусы М1, Е30 и Е29 – более 170 тысяч раз. На трамваи № 17, 11 и 6 москвичи совершили 265 тысяч бесплатных пересадок. Самым популярным месяцем для бесплатных пересадок у пассажиров стал октябрь. Тогда сервисом воспользовались 620 тысяч раз. В среднем в сутки пассажиры совершают около 20 тысяч бесплатных пересадок.

Делать бесплатную пересадку на автобусы, электробусы и трамваи можно в течение 90 минут с начала поездки. Но сперва нужно зарегистрировать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Активация произойдет в течение 24 часов после регистрации.

Ранее сообщалось, что за два года пассажиры метро сэкономили более 665 миллионов рублей благодаря скидке на проезд до 50% вне часа пик, которая действует в рамках акции "Время ранних".

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении железной дороги. Воспользоваться скидкой можно в рабочие дни с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

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