Система оплаты проезда по лицу заработала на всех станциях МЦК

12:04
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Система оплаты проезда по лицу Face Pay 10 сентября заработала на всех станциях Московского центрального кольца. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"В день шестилетия Московского центрального кольца по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина на всех станциях заработала оплата проезда с помощью Face Pay", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.
Отмечается, что теперь сервис доступен на 85 турникетах 31 станции МЦК. В настоящее время Face Pay используют больше 190 тысяч горожан, с момента запуска системы они совершили с ее помощью более чем 33 миллиона поездок.
В конце августа Ликсутов сообщил о начале тестирования с сентября системы Face Pay на станциях МЦК. На первом этапе, с 1 сентября, к системе подключили 15 станций, в том числе "ЗИЛ", "Нижегородскую", "Окружную" и другие. По словам главы Дептранса, сегодня Face Pay пользуются больше 190 тысяч горожан и эта цифра растет.
В октябре прошлого года, система заработала на всех станциях московского метро. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в специальное приложение, а также привязать банковскую карту.
Систему Face Pay протестируют на станциях МЦК
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