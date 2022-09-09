В Москве предложили выбрать русское название для сервиса Face Pay

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве предложили выбрать русское название сервиса бесконтактной оплаты проезда Face Pay. Об этом заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подробности условий конкурса он пообещал опубликовать позднее, однако рассказал, что победитель получит три года бесплатных поездок в городском транспорте по биометрии.

Ранее сообщалось, что система бесконтактной оплаты проезда Face Pay заработает на всех станциях МЦК с 10 сентября. Ликсутов рассказал, что власти продолжат активно развивать это направление. Запуск системы приурочили к шестилетию Московского центрального кольца.

