Систему Face Pay запустят на всех станция МЦК с 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Система бесконтактной оплаты проезда Face Pay заработает на всех станциях МЦК уже с завтрашнего дня. Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"Я считаю, что за биометрией будущее. Мы активно будем развивать это направление, и с 10 сентября возможность оплатить проезд по системе Face Pay появится на всех станциях Московского центрального кольца", – сказал он.

Отмечается, что запуск системы приурочен к шестилетию Московского центрального кольца.

В конце августа Ликсутов сообщил о начале тестирования с сентября системы Face Pay на станциях МЦК. На первом этапе, с 1 сентября, к системе подключили 15 станций, в том числе "ЗИЛ", "Нижегородскую", "Окружную" и другие. По словам главы Дептранса, сегодня Face Pay пользуются больше 190 тысяч горожан, и эта цифра растет.

В октябре прошлого года, система заработала на всех станциях московского метро. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в специальное приложение, а также привязать банковскую карту.

