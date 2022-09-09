Систему Face Pay запустят на всех станция МЦК с 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Система бесконтактной оплаты проезда Face Pay заработает на всех станциях МЦК уже с завтрашнего дня. Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
"Я считаю, что за биометрией будущее. Мы активно будем развивать это направление, и с 10 сентября возможность оплатить проезд по системе Face Pay появится на всех станциях Московского центрального кольца", – сказал он.
Отмечается, что запуск системы приурочен к шестилетию Московского центрального кольца.
В конце августа Ликсутов сообщил о начале тестирования с сентября системы Face Pay на станциях МЦК. На первом этапе, с 1 сентября, к системе подключили 15 станций, в том числе "ЗИЛ", "Нижегородскую", "Окружную" и другие. По словам главы Дептранса, сегодня Face Pay пользуются больше 190 тысяч горожан, и эта цифра растет.
В октябре прошлого года, система заработала на всех станциях московского метро. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в специальное приложение, а также привязать банковскую карту.
Система Face Pay заработала на всех станциях МЦК в тестовом режиме
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: