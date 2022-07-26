Face Pay может стать доступен для владельцев соцкарт – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти прорабатывают возможность включить в систему оплаты по Face Pay социальную карту москвича, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что на сегодняшний день сервис доступен на всех 250 станциях метро, а также на станции Кутузовская МЦК.

"Продолжается тестирование сервиса на наземном транспорте. Пассажиры обращаются с просьбами внедрить проходы по Face Pay по социальным картам, в том числе для студентов и школьников – обсуждаем и оцениваем такую возможность", – приводит слова Ликсутова РИА Новости.

Он также рассказал, что рассматривается возможность продажи корпоративным клиентам абонементов с оплатой по Face Pay.

Ликсутов подчеркнул, что уже в сентябре пассажиры смогут оплачивать по биометрии проезд на всех станциях МЦК. Также в этом году Face Pay заработает для пассажиров регулярных речных маршрутов.

Ранее Дептранс Москвы запустил тест-драйв системы Face Pay с пассажирами наземного транспорта.

Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту.

Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

