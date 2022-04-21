Тест-драйв Face Pay в наземном транспорте запустят в Москве в мае

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс Москвы запустит тест-драйв системы Face Pay с пассажирами наземного транспорта в столице в мае.

"Так, планируем расширять сервис Face Pay на наземный городской транспорт. В конце апреля наберем первую фокус-группу из числа 100 пассажиров. Постепенно увеличим число участников", – приводит телеграм-канал Дептранса слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он также отметил, серверы Face Pay находятся в России, поэтому отключение системы из-за рубежа невозможно, а платежные данные пользователей защищены и хранятся только на стороне ВТБ.

Ранее сообщалось, что пассажиры и сотрудники метро Москвы воспользовались системой Face Pay более 19 миллионов раз.

Как отметил Ликсутов, московские власти в сотрудничестве с компанией VisionLabs и банком ВТБ выполняют поставленную Владимиром Путиным задачу по внедрению российских технологий в столичный транспорт.

Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.